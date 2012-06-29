На перекрестке Вагоностроителей-Дзержинского «пошел» асфальт
29 июня 2012, 09:55Общество
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Очевидцы стали свидетелями того, что происходит с асфальтом, если укладывать его не по технологии. Он, буквально, пошел. Напомним, TagilCity.ru уже рассказывал о том, что этот участок должен переделываться. Притом силами активистов ОД «Тагил без ям» удалось добиться официального постановления «Службы заказчика» городского коммунального хозяйства о замене асфальта на «отремонтированном» участке.
Подрядчикбыл оштрафован на несколько сотен тысяч и должен был произвести работы в срокдо 26 июня. Однако на календаре уже 29-е число, «переремонт» не ведется, адорога начала разрушаться в самом ответственном месте, на перекрестке. Как будутразвиваться события, неизвестно, но даже намеков на будущие работы нет. Тем не менее, если в понедельник ремонты не начнутся, то на подрядчика будет подано заявление в Арбитражный суд Свердловской области.
Общественное движение «Тагил без ям» будет отслеживать, чтобы не было никаких поблажек. Пусть происходящее станет показательным для подрядчиков, пусть они знают, что за некачественную работу наказывают, и на большие суммы Никита Чапурин, ОД «Тагил без ям».
Фото от пользователя.
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