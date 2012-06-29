На перекрестке Вагоностроителей-Дзержинского «пошел» асфальт

Подрядчикбыл оштрафован на несколько сотен тысяч и должен был произвести работы в срокдо 26 июня. Однако на календаре уже 29-е число, «переремонт» не ведется, адорога начала разрушаться в самом ответственном месте, на перекрестке. Как будутразвиваться события, неизвестно, но даже намеков на будущие работы нет. Тем не менее, если в понедельник ремонты не начнутся, то на подрядчика будет подано заявление в Арбитражный суд Свердловской области.