На TagilCity.ru выбраны самые популярные выпускники Нижнего Тагила

А по-настоящему радуются окончанию июня выпускники - у них остался позади важный этап в жизни. У кого-то закончились, наконец-то, «тихие часы» (здесь взрослым перед мониторами вполне уместно взгрустнуть от нехватки этого заветного дневного сна, который в детстве многие так не любили). У кого-то позади школьные учебники. Этим ребятам впору готовиться пересесть за другие парты, готовиться к поступлениям в вузы Нижнего Тагила... А кто-то уже завоевал диплом специалиста или бакалавра в той или иной области, и это тоже здорово!

Именно этих счастливчиков мы и решили наградить: для них прошел конкурс «Выпускник-2012» . Сегодня началось награждение его победителей по каждой номинации. Среди лидеров с дипломами вузов и сузов - Николина Богданова, выпускница НТГСПА, кстати, обладательница красного диплома. Самой популярной выпускницей старших классов школ стала Мария Хмара (на фото), которая выпустилась из МОУ СОШ №75/42. А вот лидером голосования в номинации для выпускников детских садов и младших классов школ стала Екатерина Чукаева. Она успешно окончила 4 класс школы №19 города Верхняя Тура.

Мы поздравляем всех победительниц и желаем им новых достижений - кому в учебе, кому в работе, и всем-всем - в личной жизни!