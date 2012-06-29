Новый Ford Mondeo тестируют в Альпах без камуфляжа

Так, европейские покупатели смогут приобрести автомобиль с дизельными агрегатами семейства TDCIs объемом 1,6, 2,0 и 2,2 литра. Также Ford Mondeo будет доступен и с привычными бензиновыми двигателями EcoBoost объемом 1,6 и 2,0 литра. Кроме того, в скором времени ожидается появление и гибридной версии модели. Отметим, в качестве опции на Ford Mondeo появятся инновационные надувные ремни безопасности. В отличие от подушек безопасности, которые вырабатывают тепло при срабатывании, надувные ремни безопасности Ford используют холодный сжатый газ.