Новый Ford Mondeo тестируют в Альпах без камуфляжа
29 июня 2012, 14:17ОбществоРОман БОТов
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Ford Mondeo попал в объективы фотошпионов во время дорожных тестов в Альпах. Ожидается, что модель поступит в продажу в начале 2013 года. По сообщению инсайдеров, компания предложит Mondeo с расширенной линейкой моторов.
Так, европейские покупатели смогут приобрести автомобиль с дизельными агрегатами семейства TDCIs объемом 1,6, 2,0 и 2,2 литра. Также Ford Mondeo будет доступен и с привычными бензиновыми двигателями EcoBoost объемом 1,6 и 2,0 литра. Кроме того, в скором времени ожидается появление и гибридной версии модели. Отметим, в качестве опции на Ford Mondeo появятся инновационные надувные ремни безопасности. В отличие от подушек безопасности, которые вырабатывают тепло при срабатывании, надувные ремни безопасности Ford используют холодный сжатый газ.
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