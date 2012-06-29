Стал известен график включения газа в домах Нижнего Тагила, временно отключенных от газоснабжения
29 июня 2012, 14:04Общество
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Единая дежурно-диспетчерская система Администрации Нижнего Тагила предоставила график включений газа в домах центра города и Малой Кушвы.
Напомним, 25 июня некоторые дома отключили от газоснабженияпо причине плановых капитальных работ на газовых сетях Нижнего Тагила. Так, в предоставленном документе дана полная информация о доме, количестве квартир, Управляющей компании, отвечающей за данный дом, и дате включения газа. Отметим, что в некоторых домах газоснобжение уже восстановлено или будет восстановлено в ближайшие дни.
График включения газа
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