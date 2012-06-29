В Нижнем Тагиле награждены лидеры молодежного движения (ФОТО)
В рамках Дня молодежи Глава Нижнего Тагила Валентина Исаева провела торжественный прием актива работающей и студенческой молодежи.
На встречу с мэром были приглашены 25 представителей различных молодежных движений. Все они наиболее ярко проявили себя в 2012 году в делах, направленных на развитие Нижнего Тагила. Среди юношей и девушек были те, кто занимается историко-патриотическим воспитанием, поддерживает детей-сирот и престарелых, пропагандирует здоровый образ жизни, заботится о бездомных животных, развивает экстремальные виды спорта.
Фото с официального сайта города
Всех приглашенных Глава города отметила благодарственными письмами за активную гражданскую позицию и большой личный вклад в развитие молодежной политики.
Хочется, чтобы к руководству приходили умные, толковые, очень целеустремленные молодые люди. В руководстве области есть тому хорошие примеры, – подчеркнула Валентина Исаева. – Желаю вам дерзать, не унывать, реализовывать свои самые смелые планы.