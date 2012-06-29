В Нижнем Тагиле награждены лидеры молодежного движения (ФОТО)

На встречу с мэром были приглашены 25 представителей различных молодежных движений. Все они наиболее ярко проявили себя в 2012 году в делах, направленных на развитие Нижнего Тагила. Среди юношей и девушек были те, кто занимается историко-патриотическим воспитанием, поддерживает детей-сирот и престарелых, пропагандирует здоровый образ жизни, заботится о бездомных животных, развивает экстремальные виды спорта.