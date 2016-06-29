45 миллионов ЕВРАЗ НТМК потратит на сокращение вредных выбросов: тагильское предприятие уже в 4 раза уменьшило их количество

Предприятие начало использовать новейшую аспирационную систему, которой недавно была оснащена установка печь-ковш №2, расположенная в конвертерном цехе. С момента ввода в эксплуатацию нового высокопроизводительного очистного оборудования, количество выбросов пыли и газа в атмосферу снизилось в 4 раза.

Аспирационная система включает в себя 450 фильтровальных рукавов, препятствующих выбросу в атмосферу вредных веществ. Кроме того, очистное сооружение имеет фильтровальную камеру, транспортер, предназначенный для перемещения собранной пыли в непроницаемый бункер, откуда она затем утилизируется и вновь привлекается в производство.

Очистная установка помогла значительно улучшить условия труда сотрудников предприятия, работающих на территории цеха, в котором она установлена. Известно, что аналогичную установку планируется смонтировать на вакууматоре конвертерного цеха в июне текущего года.

Продукция из никеля в наше время очень распространена. Однако где купить сам никель? В этом вам поможет компания «Ауремо». У данного предприятия можно приобрести никелевые сплавы по выгодной цене. Источник.

ООО «Ауремо»

+7(812)680-16-77 Санкт-Петербург

+38(044)392-21-55 Киев