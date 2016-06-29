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45 миллионов ЕВРАЗ НТМК потратит на сокращение вредных выбросов: тагильское предприятие уже в 4 раза уменьшило их количество
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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45 миллионов ЕВРАЗ НТМК потратит на сокращение вредных выбросов: тагильское предприятие уже в 4 раза уменьшило их количество

29 июня 2016, 12:40ОбществоMaurice
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