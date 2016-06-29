Александр Несис и его головокружительные бизнес-успехи

Стремительная карьера бизнесмена Александра Несиса началась еще на уникальном Балтийском заводе. Сюда теперешний миллиардер попал сразу после окончания обучения в Технологическом институте. Здесь он одолел азы специальности по радиационной химии. В 1985 году молодой целеустремленный парень получил должность цехового мастера. Спустя шесть лет он стал уже заместителем начальника. На сегодняшний день данный цех ведет деятельность в сфере радиационных работ, занимаясь строительством атомных ледоколов. В 1991 году мужчина совместно с несколькими партнерами основал АО «ИСТ».

Компания представляет собой клуб отраслевых строительных предприятий, являющихся конкурентоспособными лидерами, обеспеченными инновационными технологиями. Основная сфера деятельности организации – продвижение крупнейших инвестиционных проектов. В процессе развития бренд осуществил множество проектов, связанных с банками и финансами, горнодобывающей и металлургической промышленностью, промыслом ценных и цветных металлов, строительством судов, логистикой и транспортировками, возведением недвижимости различного назначения.

В 1993 году Александр Несис получил свой первый существенный капитал, занимаясь торговлей редкими металлами. Предприниматель является основателем Номос-банка, а также группы «Полиметалл». Последняя позже стала заниматься скупкой месторождений золота и серебра на территориях Сибири и Дальнего Востока. Сейчас компания занимает лидерскую позицию среди тройки крупнейших в государстве добытчиков золота. По промыслу серебра «Полиметалл» входит в мировую четверку. Половина акций компании продается на фондовой бирже Лондона.

Успешная предпринимательская деятельность позволила бизнесмену получить продвижение на родном заводе. В начале 90-х он инвестировал в покупку контрольного пакета акций три миллиона долларов. С этого момента инвестор стал во главе совета директоров. В1997 году эти же акции были проданы Владимиру Потанину. Через четыре года Несис выкупил их снова. В 2005 году акции вновь были проданы Сергею Пугачеву. За них удалось выручить 180 млн.