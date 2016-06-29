Дошкольники из Нижнего Тагила стали дипломантами всероссийского конкурса робототехники (ФОТО)

Конкурс «ИКаРёнок» для дошкольников – аналог соревнования «ИКаР» (Инженерные кадры России) для детей школьного возраста. В этом году он состоялся второй раз и собрал самых юных робототехников из 28 регионов России: от Калининградской области до Республики Саха (Якутия). Каждая из команд, принимавших участие в финале, одержала победу на региональном этапе соревнований. Нижний Тагил на финальном этапе конкурса представили воспитанники и педагоги из детских садов №6, №98 и №203, являющихся структурными подразделениями МАДОУ «Радость».

В этом году «ИКаРёнок» был посвящен различным профессиям. Команды из Нижнего Тагила «Энерджайзер» (детский сад №203) и «Прогресс» (детский сад №98), представили на суд жюри проекты на тему «Все профессии нужны, все профессии важны».

По условиям конкурса, к участию допускались работы, выполненные из различных конструкторов и подручного материала, благодаря чему юные участники могли практически не ограничивать полет своей фантазии. Детские проекты отличались разнообразием и творческим подходом к их созданию. На конкурсе можно было увидеть нано-жуков, куклы-обереги, мини-миксер и настоящие булочки с маком, а также шахты и дома с лифтами.

Судьи «ИКаРёнка» оценивали оригинальность идеи, то насколько дети понимают специфику профессии, выбранной ими для проекта, его сложность и качество защиты.

По итогам соревнований диплом III степени в номинации «Инженерная книга» получила команда «Прогресс» детского сада №98 города Нижний Тагил.

Кроме того, в этом году впервые в рамках соревнований «ИКаРёнок» проводился конкурс «Опыт работы», в котором могли принять участие наставники дошкольных образовательных учреждений. Воспитатели имели возможность представить свои наработки и ознакомиться с достижениями коллег из других регионов. Победу в конкурсе «Опыт работы» одержал проект «Программист. От малого к большому», подготовленный и представленный педагогом детского сада №6 города Нижний Тагил Татьяной Полегаевой.

Фото с сайта администрации г. Нижний Тагил