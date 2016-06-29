Лучшие выпускники школ Нижнего Тагила получили памятные знаки «За особые успехи в учении»
27 июня во Дворце игровых видов спорта Екатеринбурга прошла торжественная церемония награждения лучших учеников школ Свердловской области, передает пресс-служба регионального правительства. Среди 1645 награжденных выпускников есть и тагильчане.
Поощрению лучших в области учебы и творчества уделяется в области особое внимание. Основа будущих достижений закладывается еще в школе. Повышение уровня образования населения является несомненным преимуществом любого региона, в этом уверен губернатор Куйвашев.
Лучших учеников области поздравляли чиновники области. На церемонии присутствовали и поздравляли отличников председатель правительства области Денис Паслер, заместитель председателя Заксобрания Виктор Якимов, представители министерства общего и профессионального образования.
Золотая медаль выпускника является не только моральным стимулом для отличной учебы, но и дает преимущество при поступлении в вуз. Наличие медали позволяет поступающим получить дополнительные баллы.
С каждым годом количество обладателей золотой медали растет. В 2005 году их было 613, в 2013 – 1100, в 2015 – 1431. В 2016 году их стало уже 1645.
Организаторы мероприятия устроили лучшим ученикам области настоящий праздник. Для них прошли световое и лазер-шоу, выступали цирковые артисты, работала фотозона с красной дорожкой, паркур-шоу.
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