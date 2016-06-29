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Лучшие выпускники школ Нижнего Тагила получили памятные знаки «За особые успехи в учении»
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Лучшие выпускники школ Нижнего Тагила получили памятные знаки «За особые успехи в учении»

29 июня 2016, 13:00Общество
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