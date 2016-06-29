Под Нижним Тагилом безработный мужчина смастерил пистолет и пьяный стал угрожать им сожительнице (ФОТО)

Звонок об угрозе оружием поступил в полицию от жителей поселка Ленёвка. По их словам, нетрезвый мужчина пугал сожительницу пистолетом. Прибывший на место наряд полиции обнаружил, что у мужчины действительно оказался предмет, напоминающий по форме пистолет. Проведённая экспертиза показала, что данный предмет является самодельным пистолетом под патрон калибра 5,6 мм. Из пистолета можно вести отдельные выстрелы.

В ходе общения с полицейскими, мужчина рассказал, что сначала сделал в гараже деревянную рукоятку, а затем изготовил из металла остальные части. Своё изделие он испытал в лесу.

В отношении 43-летнего неработающего мужчины завели два уголовных дела. Ему вменяется изготовление и хранение оружия. Материалы дела уже передали в суд. Мужчина может лишиться свободы на 4 года.

При добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия, уголовное дело не возбуждается. Более того, принесшему оружие полагается вознаграждение. Так, в ноябре за сдачу ружья тагильчанин получил 1500 рублей.