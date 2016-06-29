Полезные советы по выбору дивана

Профессионалы рекомендуют уделять внимание следующим факторам:

1. Удобство сидения. В позе сидя, человек должен чувствовать себя комфортно и расслабленно. Подлокотник должен находиться на удобной именно для него высоте. Положение спинки дивана, и ее форма предназначена для поддержки плечевого пояса, шеи и головы. Высота и упругость сидения предоставляют возможность расслабить ноги и их суставы. Положение спины должно быть таким, чтобы расслабился позвоночник.

Конечно, диван играет важную роль в общем интерьере, но основная его функция – комфорт и здоровье владельца. Не нужно стесняться опробовать диван в салоне. Примите удобную для вас позу, поменяйте несколько положений и прислушайтесь к своим ощущениям.

2. Комфорт движения. Верхний слой мебели должен облегать тело. Комбинирование мягких элементов предназначено для обеспечения мягкости и упругости одновременно. Упругое основание гарантирует поддержку тела, Присаживаясь на диван, его владелец должен ощутить проседание подушек по форме его тела, а после все должно вернуться в свой первоначальный вид.

Срок использования мебели прямо пропорционален качеству его комплектующих, наполнителя и обивки. Важно использование натуральных и высоко устойчивых материалов. Стоит уделить отдельное внимание каркасу дивана.

3. Комфорт спального места. Качественное пружинное основание спального места обеспечит спине отдых и расслабит ее мышцы. Правильная обработка металлических деталей обеспечивает их долговечность и защиту от повреждений. Прорезиненные колесики и ножки не портят напольное покрытие и не создают шума.

Зачастую диван используется как спальное место, поэтому очень важно его удобство в разложенном состоянии. Также перед покупкой стоит опробовать механизм трансформации, чтобы убедиться в его удобстве и прочности.

При выборе углового дивана также стоит придерживаться основных правил. Разнообразие моделей угловых диванов впечатляет. Каждый может подобрать что-то на свой вкус и доход. Важно решить изначально основные требования к покупке и четко понимать, чего желаете. Кому-то диван необходим вместо кровати, кому-то важна эстетическая сторона, компактность или вместительность.

И у каждой модели найдется большое количество вариантов обтяжки. Нужно понимать принцип деятельности механизмов, каркасов и фурнитуры мебели, а также то, какой вариант станет наиболее подходящим в вашем доме. При наличии встроенных полочек, подлокотников или деревянных деталей, обратите внимание на их качество – цельные натуральные детали прослужат намного дольше. Это правило касается и каркаса дивана. Рекомендуется выбирать мебель из бука, который считается наиболее прочным. Каркас из ДСП весит значительно больше, а если он к тому же не обработан должным образом, может вызвать аллергическую реакцию, да и весит намного больше.

Если основной целью покупки является приобретение качественного спального места – подходящей моделью станет угловой диван. Он легко трансформируется и удобен, а его секции очень вместительны. Большинство таких моделей могут собираться углом в обе стороны. Обратите особое внимание на крепеж между его частями.

Прямые и угловые диваны могут быть нескольких видов:

- «клик – клак» - возможность фиксации спинки в нескольких вариантах наклона;

- «еврокнижка» - наиболее распространенный и прочный механизм раскладывания, в котором сначала выдвигается сидение, а затем спинка опускается на освобожденное место;

- «дельфин» раскладывается одним движением при подтягивании специального ремешка;

- «аккордеон» - компактная модель в собранном виде, но требует много пространства при раскладывании;

- «французская раскладушка» - не рассчитана на частое раскладывание и не имеют мест хранения, рекомендуется в качестве не основного дивана;

- «выкатной механизм» - весьма прочная модель, но спальное место расположено ниже обычного уровня, что подходит не для всех.

Оптимальным вариантом для одного спального места станет модель с откидной боковой стороной. Крепежи и механизмы во всех диванах, целью которых частое преобразование в спальное место, должны быть прочными и качественными, так как выдерживают основную ежедневную нагрузку. Стальные детали и конструкция – наилучший вариант исполнения. Наполнение дивана рекомендуется выбирать из цельного синтетического материала, такие как поролон, пенополиуретан, дюрафил, и подобные им. Плотность поверхности должна быть от 35 до 45 кг на м., а пружины независимыми.