Сергея Носова, Лисью гору и танк от Нижнего Тагила предложили разместить на новых денежных купюрах (ФОТО)

На прошедшей сегодня пресс-конференции журналист TagilCity.ru задал главе Нижнего Тагила вопрос о том, какую достопримечательность в качестве символа города, Сергей Носов поставил бы на купюры. На что мэр ответил:

Традиционный и реальный символ города – Лисья гора. Он узнаваем. Я очень рад, что мы Лисьей горой, самой башней и тем, что в башне находится, можем гордиться. Мы показываем её нашим гостям, нашим друзьям, которые приезжают в наш город.

Пользователи уже предложили на одной стороне купюры разместить портрет мэра Нижнего Тагила Сергея Носова, а на обратной - изображение танка. Издание JustMedia.ru представило, как могут выглядеть новые купюры с предложенным вариантом.

JustMedia.ru также опубликовало изображения символов Екатеринбурга. Среди достопримечательностей Екатеринбурга наиболее популярны памятник Татищеву и де Геннину, Храм-на Крови, цирк, гостиница Исеть, Белая башня.

С 28 июня по 28 июля на сайте твоя-россия.рф любой может предложить символы для новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей, которые будут выпущены в 2017 году. Принять участие в народном голосовании могут и тагильчане. Для этого на сайте нужно указать свой город и четыре его символа, которые жители хотели бы видеть на дензнаке. Если предложенные варианты наберут 5 тысяч голосов, они появятся на интерактивной карте сайта.