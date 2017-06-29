Дима Песков успешно доехал домой и принимает подарки от неравнодушных жителей Свердловской области (ФОТО)

Дома мальчика встретила бабушка и его братья и сестры – он проживает в многодетной семье. Неравнодушные свердловчане прислали Диме множество подарков. Это кровать-машина, игрушки, книги, сладости. Один из пабликов в соцсети организовал сбор денег и обещал подарить Диме квадроцикл.