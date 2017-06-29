Дима Песков успешно доехал домой и принимает подарки от неравнодушных жителей Свердловской области (ФОТО)
29 июня 2017, 16:00Общество
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Дима Песков приехал домой.
Дома мальчика встретила бабушка и его братья и сестры – он проживает в многодетной семье. Неравнодушные свердловчане прислали Диме множество подарков. Это кровать-машина, игрушки, книги, сладости. Один из пабликов в соцсети организовал сбор денег и обещал подарить Диме квадроцикл.
Напомним, что ребенка сегодня выписали из больницы в Екатеринбурге. Мальчик чувствует себя хорошо.
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Фото: Лайф
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