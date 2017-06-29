Ход строительных работ в парке «Народный» проинспектировали городские общественники Нижнего Тагила (ФОТО)
29 июня 2017, 18:10ОбществоПавел Щербина
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29 июня представители ОД «Тагил без ям» посетили площадку, где ведётся строительство парка «Народный» в Нижнем Тагиле. Работой подрядчика «Уралстроймонтаж» общественники остались недовольны.
Сюжеты: Нижний Тагил
В парке выставляют бордюры, делают опалубку, делают колодцы для ливневой канализации, техника присутствует, дорожники на месте рассказал журналистам TagilCity.ru о контроле работ в парке председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.
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Напомним, за строительством парка «Народный» пристально следит и мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Накануне градоначальник лично проинспектировал строительный объект.
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Фото: ОД «Тагил без ям», 29 июня, 2017 г.
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© Павел Щербина, TagilCity.ru
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