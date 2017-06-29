Неделя в реанимации, полгода больничного: управляющая компания «Центр-НТ» в Нижнем Тагиле не признает вину за увечья на всю жизнь

29 октября 2014 года тагильчанка шла по улице Октябрьской революции. Возле дома №46 она почувствовала сильный удар: на ее плечо упала ледяная глыба. Прохожие вызвали скорую помощь. В больнице женщине сделали рентген и отправили домой.

Только на следующий день - после повторного обращения к медикам - травматологи обнаружили, что у пострадавшей сломаны четыре позвонка, пять ребер и правая лопатка. Также сломанные ребра пробили правое легкое. Женщина была госпитализирована и провела в реанимации 7 дней. Ее больничный в итоге длился 175 дней.

Родственники женщины до сих пор с ужасом вспоминают о происшедшем:

Врачи словно сквозь пальцы посмотрели: «Перелом ребер, поезжай домой, завтра в травму сходишь». А она уже ночью поняла, что с ней что-то не то, дышать очень тяжело было. Спасибо медикам УКЛРЦ, выявили, что легкое пробито и стало размером с грецкий орех. И оперировали ее без наркоза, экстренно на живую резали и ставили дренажи. Пролежав месяц в больнице, она практически не могла себя обслуживать. Как должна морально чувствовать себя молодая женщина, которая жила полноценной жизнью. А сейчас – передвигаться может только тихим шагом, с перерывами отдышаться. Автомобилем управлять тоже стало проблемно: немеет спина, правая рука и плечо постоянно ноют, нарушена моторика правой руки, человек правша. Открытую одежду летом не одеть из-за видимых дефектов (лопатка срослась неправильно). И сейчас ни на велосипеде всей семьей, ни в поход, ни на лыжах не ходим. Медики разводят руками: всё, что остается – смириться и жить с этим дальше поделился муж девушки.

Пострадавшая рассказала редакции TagilCity.ru о том, что теперь не может добиться компенсации за нанесенный ей ущерб:

Я написала заявление в прокуратуру. Просила привлечь УК «Центр-НТ» к ответственности. Погода в октябре стояла сырая и снежная, а снег с крыш в этом районе не убирали. Прокуратура установила факт травмирования вследствие падения льда с нерасчищенной крыши. И все. Прошло 2 года, дело до сих пор ходит из прокуратуры в полицию, результата нет. Создается впечатление, что кто-то заинтересован, чтобы управляющей компании сошло с рук их бездействие. Судебно-медицинской экспертизой было установлено, что мне причинен тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Но вижу, что это - недостаточное основание для привлечения к ответственности управляющей компании говорит женщина.

В июле 2016 года пострадавшая тагильчанка обратилась в суд на ООО УК «Центр-НТ», которое обслуживает указанный дом. В иске женщина попросила компенсацию затрат на лечение и моральный вред - 2 миллиона рублей. При этом законные представители пострадавшей изначально обращались к управляющей компании из Нижнего Тагила с предложением решить вопрос в досудебном порядке.

Однако, согласно материалам дела, управляющая компания «Центр-НТ» себя виновной в произошедшем не считает. В ходе судебных заседаний директор, по словам тагильчанки, настаивал о непричастности управляющей компании к произошедшим событиям.

Директор УК Никита Копаев утверждает, что узнал о трагедии только в 2016 году. До этого ни он сам, ни кто-либо из сотрудников управляющей компании ничего не знали. Однако, насколько мне известно, в ходе прокурорской проверки проводился опрос и директора, и сотрудников УК. Участковый также опрашивал сотрудников ООО после поступления звонка в полицию из «травмы», куда я была доставлена. Более того, к руководству УК обращались родственники с предложением урегулировать вопрос в досудебном порядке. Но лишь выслушали нелицеприятные высказывания в свой адрес. А в ноябре 2014 года местный телеканал «Реальный Тагил» показал сюжет о происшествии, его вообще весь город видел поделилась тагильчанка.

Аргументы ответчика судом приняты не были.

Суд удовлетворил мои требования, но частично. По ходатайству прокурора, приглашенного в процесс, сумма компенсации морального вреда, которую я запрашивала, была снижена в 6 раз - мою жизнь оценили всего в 300 тысяч рублей рассказала тагильчанка.

Управляющая компания «Центр-НТ» с решением суда оказалась не согласна. Директор Никита Копаев подал апелляционную жалобу, где просит отменить решение суда. Пострадавшая женщина была удивлена таким завершением процесса и теперь настроена решительно:

Мы подали ответную жалобу, в которой изложили несогласие с суммой компенсации морального вреда. Всю оставшуюся жизнь я буду тратить на лечение и не спать по ночам от боли. А все потому, что кто-то халатно относится к своим прямым обязанностям. Идешь по городу и можешь через 15 минут умереть. А, если выжил, то тебе гарантированы пожизненные увечья и мучительное существование пояснила пострадавшая.

Друзья и родственники молодой женщины тоже удивлены решением суда и позицией ответчика:

Посудите сами: человек чуть не умер, за ее жизнь боролись реаниматологи. 175 дней больничного. Последствия травмы будут сказываться до конца жизни, прогнозы врачей неутешительны. Нужна пожизненная реабилитация. Хождение по улицам Нижнего Тагила у нас прямо на «русскую рулетку» похоже: почистили крыши – повезло, живой; не почистили – можно и калекой остаться высказал свое мнение один из друзей семьи пострадавшей.

Мы вообще не предполагали, что такое может произойти. Из-за халатного отношения к своим обязанностям УК так пострадал человек возмущен муж девушки.

Точка в этой истории еще не поставлена: впереди несколько судебных заседаний, теперь уже в Областном суде. Редакция TagilCity.ru будет следить за развитием событий.

Мнение эксперта:

Существуют правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, по которым работают все управляющие компании. В правилах четко прописано: Очистка кровли от мусора и грязи производится два раза в год: весной и осенью. Удаление наледей и сосулек - по мере необходимости. Мягкие кровли от снега не очищают, за исключением: желобов и свесов на скатных рулонных кровлях с наружным водостоком; снежных навесов на всех видах кровель, снежных навесов и наледи с балконов и козырьков. Если осадков много, и погода такая, что днем тает, а ночью замерзает, бесспорно чистить необходимо. По сути, снега и наледи на крышах вообще не должно быть. Но, как в последнее время показывает печальная практика, у УК вошло в привычку нарушение норм. А как показывает статистика – все чаще эти нарушения имеют последствия в виде тяжких телесных повреждений граждан. Халатное отношение к своим обязанностям может привести и к смерти человека. А с учетом того, что зима в нашем регионе длится до полугода, УК вообще становятся общественно опасны. Из практики скажу - как правило руководство УК в подобных ситуациях не ждут прокурорских проверок, а сами стараются сгладить последствия своей вины перед пострадавшим. Ну, здесь, видимо, не тот случай пояснила редакции TagilCity.ru юрист по вопросам в сфере ЖКХ.