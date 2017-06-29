Нижнетагильский филиал Университета путей и сообщения закрывается на один год

Как сообщает директор учебного заведения, это связано с некоторыми организационными вопросами, лицензия у университета действует.

Как пишет «Уралинформбюро», сотрудники филиала переводятся на работу в головной ВУЗ. Туда же отправятся и студенты. В управлении территориального подразделения УрГУПС от комментариев воздержались.