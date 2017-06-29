Нижнетагильский филиал Университета путей и сообщения закрывается на один год
29 июня 2017, 18:30Общество
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На один год будет приостановлена работа филиала Университета путей и сообщения в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщает директор учебного заведения, это связано с некоторыми организационными вопросами, лицензия у университета действует.
Как пишет «Уралинформбюро», сотрудники филиала переводятся на работу в головной ВУЗ. Туда же отправятся и студенты. В управлении территориального подразделения УрГУПС от комментариев воздержались.
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