Ночью техника дешевле! Успевайте на ночную распродажу в НОРДе!

С 29 июня по 01 июля с 18:00 жителей Нижнего Тагила ждет настоящая магия ночи – ночная распродажа техники с беспрецедентными скидками до 50%. Если для вас важна экономия, оцените выгоду ночных покупок.

В ночную распродажу «НОРД» не делает выборочных скидок, а снижает цены полностью на весь ассортимент – как на новинки, так и на популярные модели от мировых производителей.

Например, при покупке на ночной распродаже ультратонкого LED-телевизора Akira 32LED01T2M, диагональю 81 см, можно сэкономить 6 000 р., и приобрести его всего лишь за 9 990 р.

А специальная цена вместительного холодильника Candy CCDS5140WH7 составит 11 990 р., при этом вы сэкономите 3 000 р.

Всех удивит и стоимость водонагревателя Ecofix 50V. Приходите на ночную распродажу в «НОРД» и забирайте его всего за 3 590 р.

Эти и другие модели от мировых производителей бытовой техники и электроники по выгодным ценам ждут вас в течение нескольких часов на ночной распродаже в магазинах «НОРД» с 29 июня по 01 июля. Не упустите возможность приобрести то, что вы давно хотели, по действительно сниженным ценам!

Поверьте в магию ночи и экономьте, пока другие спят!

Магазин бытовой техники и электроники «НОРД»

Нижний Тагил

ТЦ «Реал», Юности, 16

ТЦ «Квадрат», Пархоменко, 41

СМ «Кировский», Металлургов, 20