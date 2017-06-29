Памятник жертвам авиакатастрофы 1993-го года в Нижнем Тагиле будет отремонтирован

Мэр Нижнего Тагила уже дал поручение о проведении реставрации, передает пресс-служба мэрии. Камню вернут естественный цвет, уберут потёртости, а также отшлифуют. Подрядчик - ООО «Реквием-Урал» - сделает это на благотворительной основе.

Также в рамках реставрации на памятник будут добавлены фамилии погибших тагильчан. Это было главным пожеланием их родственников. Сейчас специалисты прорабатывают вариант нанесения имён. Утверждение эскиза состоится в ближайшее время, а работы планируют завершить ко Дню города.