Памятник жертвам авиакатастрофы 1993-го года в Нижнем Тагиле будет отремонтирован
29 июня 2017, 07:00Общество
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По просьбам родственников погибших тагильчан будет отремонтирован памятник жертвам авиакатастрофы 1993 года на Театральной площади.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мэр Нижнего Тагила уже дал поручение о проведении реставрации, передает пресс-служба мэрии. Камню вернут естественный цвет, уберут потёртости, а также отшлифуют. Подрядчик - ООО «Реквием-Урал» - сделает это на благотворительной основе.
Также в рамках реставрации на памятник будут добавлены фамилии погибших тагильчан. Это было главным пожеланием их родственников. Сейчас специалисты прорабатывают вариант нанесения имён. Утверждение эскиза состоится в ближайшее время, а работы планируют завершить ко Дню города.
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