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Памятник жертвам авиакатастрофы 1993-го года в Нижнем Тагиле будет отремонтирован
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Памятник жертвам авиакатастрофы 1993-го года в Нижнем Тагиле будет отремонтирован

29 июня 2017, 07:00Общество
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