Почти тонну незаконного алкоголя изъяли правоохранители Нижнего Тагила во время спецоперации (ФОТО)

Установлено, что в магазине по Исинскому тракту индивидуальный предприниматель организовал продажу алкоголя в торговой точке, не предназначенной для этого. Магазин находился в коллективных садах. В помещении силовики обнаружили 700 литров алкоголя без соответствующей документации.

Также в кафе на трассе Серов-Екатеринбург обнаружен факт недолива алкоголя посетителю. Помимо этого, установлено, что у заведения имеется разрешение на продажу алкоголя для распития в кафе, но нет разрешения для торговли «на вынос». При этом бармен продала посетителю бутылку шампанского, зная о его намерении распить его вне стен заведения. Правоохранители изъяли более 100 литров спиртного.

Участковые уполномоченные выявили факт незаконной торговли алкоголем на Вые по ул. Быкова. Там местный житель прямо в своей квартире организовал точку торговли. На Тагилстрое выявлена точка по розливу пива. Соответствующего разрешения на торговлю спиртным у собственника не имелось. Изъято 100 литров алкоголя.

Работа по профилактике незаконной торговли алкоголем продолжается.

Фото: МВД «Нижнетагильское»