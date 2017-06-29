Следственный комитет начал проверку по факту нападения женщины на инспектора ГАИ в Полевском (ВИДЕО)
29 июня 2017, 08:30Общество
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Следственный комитет начал проверку по факту инцидента, произошедшего накануне в городе Полевской.
Напомним, сотрудники полиции, заметившие, что пассажир ВАЗ-2107 не пристёгнут ремнями безопасности, остановили транспортное средство. На требование предъявить документы мужчина раскрыл свой паспорт, но не дал сотруднику ГАИ его в руки. Отказ послужил поводом для применения спецсредств и физической силы. Пока сотрудники ДПС пытались одеть на недовольного пассажира наручники, женщина из ВАЗа порвала обмундирование сотруднику дорожной полиции, ударила его, а также произнесла бранные слова в адрес полицейского.
Видео: URA.RU
В СК РФ по региону сообщают, что по данному делу от сотрудников и от граждан поступило два заявления. Обстоятельства произошедшего будут устанавливать специалисты.
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