Следственный комитет начал проверку по факту нападения женщины на инспектора ГАИ в Полевском (ВИДЕО)

Напомним, сотрудники полиции, заметившие, что пассажир ВАЗ-2107 не пристёгнут ремнями безопасности, остановили транспортное средство. На требование предъявить документы мужчина раскрыл свой паспорт, но не дал сотруднику ГАИ его в руки. Отказ послужил поводом для применения спецсредств и физической силы. Пока сотрудники ДПС пытались одеть на недовольного пассажира наручники, женщина из ВАЗа порвала обмундирование сотруднику дорожной полиции, ударила его, а также произнесла бранные слова в адрес полицейского.