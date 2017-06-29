Средняя продолжительность жизни в России выросла до 71,8 года

За всю историю сбора данных в России показатель средней жизни достиг 71,87 года. Только за последние пять лет он вырос более чем на 1,5 года, что следует из данных Росстата.

Дольше всех люди живут в Ингушетии – 80,8 года, в Дагестане – 77,2 года. в Москве – 77 лет. Средний показатель в этих субъектах Российской Федерации составляет более 77 лет.

По мнению специалистов, Москва попала в список долгожителей благодаря высокому уровню жизни и возможностям по доступу к развитой медицине. Кроме того, в Москве население активно двигается из-за ее масштабов.

Меньше всех живут жители Тывы: там средняя продолжительность жизни составляет 64,2 года. Как рассказали специалисты, этот регион и в советское время был самым сложным. Там самые высокие по стране показатели смертности, алкоголизации населения, распространенности туберкулезных заболеваний.

Низкие показатели зафиксированы также в Чукотском автономном округе - 64,4 года, в Еврейской автономной области - 65,8 года. Таким образом, разница по продолжительности жизни в регионах составляет 16 лет, сообщает газета «Известия».