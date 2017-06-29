Управляющая компания в Серове начисляла коммунальные платежи несуществующим домам
29 июня 2017, 07:15Общество
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В Серове прокуратура начала проверку по факту публикации в СМИ о начислении квартплаты несуществующим домам, которые некоторое время назад были снесены.
К примеру, один такой дом был расселен ещё в марте прошлого года. Однако плата, а, соответственно, и долги, начислялись «мёртвым душам» до лета 2017 года.
Написанное журналистами издания Глобус подтвердилось, сообщили в прокуратуре. Ведомство на основании проверки 13 июня вынесло два представления в адрес управляющей организации и администрации округа.
Сообщается, что по каким-то причинам администрация округа не уведомила управляющую компанию о расторжении договора на обслуживание. Позже, копия письма была направлена в организацию, однако оно было датировано днём, когда здания уже были снесены. В управляющей компании уверенно заявляют, что письма они не получали. Проводится дальнейшая проверка.
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