Управляющая компания в Серове начисляла коммунальные платежи несуществующим домам

К примеру, один такой дом был расселен ещё в марте прошлого года. Однако плата, а, соответственно, и долги, начислялись «мёртвым душам» до лета 2017 года.

Сообщается, что по каким-то причинам администрация округа не уведомила управляющую компанию о расторжении договора на обслуживание. Позже, копия письма была направлена в организацию, однако оно было датировано днём, когда здания уже были снесены. В управляющей компании уверенно заявляют, что письма они не получали. Проводится дальнейшая проверка.