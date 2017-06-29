Волонтер из Свердловской области получил награду от МЧС за спасение Димы Пескова (ФОТО)
29 июня 2017, 16:55Общество
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Сегодня в Екатеринбурге состоялось торжественное награждение Павла Карпенко. Это волонтер отряда «Сокол», который ослушался приказа командира и, благодаря этому, нашел и спас Диму Пескова.
Сюжеты: Екатеринбург
Нагрудный знак молодой человек под бурные аплодисменты получил от заместителя главы МЧС области Валерия Казанцева, пишет Е1.
Я не мог поступить иначе, узнав о поисках ребёнка. Ехал на поисковую операцию с одной целью – спасти маленькую жизнь. Я очень рад, что мой вклад в поисковую операцию стал решающим сказал Павел.
Напомним, Дима Песков выписан из больницы и уже приехал домой.
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Фото: Е1
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