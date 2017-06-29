Волонтеры Нижнего Тагила получили благодарственные письма от администрации города (ФОТО)

В День молодежи для активистов молодежного общественного объединения волонтеров в Нижнем Тагиле прошло праздничное мероприятие.

На нем добровольцы получили благодарственные письма от начальника управления молодежной политики и спорта городской администрации, а также от организаторов крупных мероприятий, к участию в которых привлекались волонтеры.

Перед празднованием Дня молодежи один из лидеров общественников организовал интернет-конкурс «История волонтера». Каждый из его участников смог опубликовать в соцсетях фотографии с мероприятий, где он проявил себя. написать небольшую историю, описать самый запоминающийся день из жизни тагильского волонтера.

Фото: Официальный сайт Нижнего Тагила

На торжественном собрании были подведены итоги конкурса. Все истории добровольцев были по-своему особенными, яркими, значимыми. Участники интернет-конкурса получили призы, сообщается на официальном сайте города.

Один из участников волонтерского движения, Максим Мельков, стал победителем в номинации «За доброту» в конкурсе «Человек года-2016», который каждый год в Нижнем Тагиле проводит городской портал TagilCity.