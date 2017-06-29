Заявление министра Игоря Трофимова о зарплате в 38 000 рублей у работников скорой не нашло подтверждения среди медиков в Нижнем Тагиле

Уровень заработной платы сотрудников неотложки обсуждался представителями общественности Нижнего Тагила на встрече с министром здравоохранения Свердловской области.

О достойных, по его мнению, зарплатах сотрудников перед министром и общественностью отчитался главврач скорой помощи Нижнего Тагила Сергей Безбородов:

У нас очень достойная заработная плата у среднего медицинского персонала. В прошлом году мы даже превысили её и нас заслушивали в министерстве по этому поводу. У нас есть стимулирующие выплаты, персональные повышающие коэффициенты, та же самая, извините, премия, которая идёт к окладам. Оклад фельдшера на сегодняшний день составляет 10 000 рублей. Остальное - стимулирующие выплаты.

Дополнил его выступление министр здравоохранения Свердловской области - Игорь Трофимов:

Средняя заработная плата равняется 38 тысячам рублей отметил министр, завершая обсуждение вопроса.

Прочитав это заявление на страницах портала TagilCity.ru, медики Нижнего Тагила обратились к журналистам с обоснованным негодованием. По их словам, ни о какой средней заработной плате фельдшера в 38 000 рублей и речи идти не может.

Те, кто работают на одну ставку - получают 16-18 тысяч рублей. Большинство фельдшеров, кого я знаю, работают на полторы ставки, то есть работают сутки через двое, их средняя заработная плата 27-28 тысяч. Даже при условии пятилетнего стажа работы, нескольких ночных смен за месяц и хороших отношений с руководством - представить сорокатысячную заработную плату всё равно затруднительно поделилась фельдшер, некоторое время назад ушедшая из городской станции скорой помощи в частную медицинскую структуру.

Напомним, особенно остро кадровый голод в городском здравоохранении Нижнего Тагила ощущается из-за недостаточного количества медиков с высшим образованием, однако не хватает городу и среднего медицинского персонала, в том числе фельдшеров.