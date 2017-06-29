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Заявление министра Игоря Трофимова о зарплате в 38 000 рублей у работников скорой не нашло подтверждения среди медиков в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
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Заявление министра Игоря Трофимова о зарплате в 38 000 рублей у работников скорой не нашло подтверждения среди медиков в Нижнем Тагиле

29 июня 2017, 16:05ОбществоПавел Щербина
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