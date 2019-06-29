Парламент Иркутской области направит гуманитарную помощью пострадавшим от наводнения
Депутаты Законодательного собрания Иркутской области намерены провести внеочередную сессию, необходимую, для оперативного выделения средств из региональной казны для помощи пострадавшим от наводнения, сообщает пишет "Твой Иркутск".
Председатель регионального парламента Сергей Сокол отметил в ходе селекторного совещания с администрациями муниципальных образований, что внеочередную сессию проведут после того, как будет оценен объем ущерба, нанесенного стихией. Это необходимо, чтобы население пострадавших районов оперативно получило помощь. В заседании также участвовали парламентарии Наталья Дикусарова, Ирина Синцова, Виктор Побойкин, Тимур Сагдеев и Николай Труфанов.
Так, основной удар стихии пришелся на Нижнеудинский, Куйтунский, Тулунский, Чунский, Заларинский и Зиминский районы, там наблюдается самая сложная ситуация. При этом, судя по прогнозу синоптиков, уровень воды в этих районах будет подниматься.
По словам Сергея Сокола, в регионе ведется сбор денег и гуманитарной помощи для людей, пострадавших от наводнения. В настоящее время уже удалось собрать несколько тонн гуманитарной помощи, 2,5 тонны продуктов питания были отправлены в пострадавшие районы. Он пояснил, что выдача компенсаций пострадавшим и распределение гуманитарной будет осуществляться при жестком контроле, и попросил привлечь к этому волонтерские и общественные организации.
Сокол подчеркнул необходимость созыва внеочередной сессии, после того, как специалисты оценят ущерб. Денежные средства в первую очередь, планируется направить на восстановление медицинских и образовательных учреждений. После совещания депутаты Заксобрания отправились в Тулун, чтобы доставить гуманитарную помощь.