Парламент Иркутской области направит гуманитарную помощью пострадавшим от наводнения

Председатель регионального парламента Сергей Сокол отметил в ходе селекторного совещания с администрациями муниципальных образований, что внеочередную сессию проведут после того, как будет оценен объем ущерба, нанесенного стихией. Это необходимо, чтобы население пострадавших районов оперативно получило помощь. В заседании также участвовали парламентарии Наталья Дикусарова, Ирина Синцова, Виктор Побойкин, Тимур Сагдеев и Николай Труфанов.

Так, основной удар стихии пришелся на Нижнеудинский, Куйтунский, Тулунский, Чунский, Заларинский и Зиминский районы, там наблюдается самая сложная ситуация. При этом, судя по прогнозу синоптиков, уровень воды в этих районах будет подниматься.

По словам Сергея Сокола, в регионе ведется сбор денег и гуманитарной помощи для людей, пострадавших от наводнения. В настоящее время уже удалось собрать несколько тонн гуманитарной помощи, 2,5 тонны продуктов питания были отправлены в пострадавшие районы. Он пояснил, что выдача компенсаций пострадавшим и распределение гуманитарной будет осуществляться при жестком контроле, и попросил привлечь к этому волонтерские и общественные организации.