В Екатеринбурге прервали концерт Хаски из-за давки в толпе

Решение было принято из-за начавшейся в толпе давки. Организаторы сообщили, что люди начали прорываться за ограждение у сцены, концерт оставили и предупредили присутствующих, что от ограждения нужно отойти. Однако после продолжения выступления все повторилось, помимо этого кто-то в толпе зажег файер. Тогда организаторы фестиваля объявили, что концерт окончен.