В Екатеринбурге прервали концерт Хаски из-за давки в толпе
Сегодня, 12:13ОбществоФото: «Областная Газета»
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28 июня организаторы фестиваля Ural Music Night прервали концерт рэп-исполнителя Хаски и отменили выступление ЛСП, сообщает издание Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Решение было принято из-за начавшейся в толпе давки. Организаторы сообщили, что люди начали прорываться за ограждение у сцены, концерт оставили и предупредили присутствующих, что от ограждения нужно отойти. Однако после продолжения выступления все повторилось, помимо этого кто-то в толпе зажег файер. Тогда организаторы фестиваля объявили, что концерт окончен.
Хаски, по словам собеседников, выразил недовольство и сказал, что необходимо «нормально все организовывать». После него должен был выступать рэпер Олег Савчено (ЛСП).
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