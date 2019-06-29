В Нижнем Тагиле между молодежью и главой города состоялся «Диалог на равных»

Пинаев рассказал юным тагильчанам об инфраструктурных проектах, реализуемых в городе, и ответил на все интересующие молодежь вопросы.

В рамках проекта «Диалог на равных» представитель молодежи Уралхимпласта Татьяна Песцова поинтересовалась о проблеме чистой воды, председатель Молодежной думы Данил Кабильский спросил о судьбе территории от микрорайона Папанинский до парка «Народного».

Инициативные ребята предложили свою помощь для решение проблем города. Представители общественной организации «Молодая гвардия» выступили с инициативой провести субботник на территории школы № 100, однако Пинаев сказал, что все работы на территории строящего ОУ выполняет подрядчик, которому за это платят.

Можно посмотреть вокруг себя и сделать что-то полезное для того места где вы живете, сказал мэр города.

Молодых тагильчане не только задавали вопросы о городе, но и интересовались распорядком дня главы города.