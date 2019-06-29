В Нижнем Тагиле между молодежью и главой города состоялся «Диалог на равных»
28 июня накануне Дня молодежи глава города Владислав Пинаев, школьники и лидеры студенческих объединений приняли участие в «Диалоге на равных», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Пинаев рассказал юным тагильчанам об инфраструктурных проектах, реализуемых в городе, и ответил на все интересующие молодежь вопросы.
В рамках проекта «Диалог на равных» представитель молодежи Уралхимпласта Татьяна Песцова поинтересовалась о проблеме чистой воды, председатель Молодежной думы Данил Кабильский спросил о судьбе территории от микрорайона Папанинский до парка «Народного».
Инициативные ребята предложили свою помощь для решение проблем города. Представители общественной организации «Молодая гвардия» выступили с инициативой провести субботник на территории школы № 100, однако Пинаев сказал, что все работы на территории строящего ОУ выполняет подрядчик, которому за это платят.
Можно посмотреть вокруг себя и сделать что-то полезное для того места где вы живете, сказал мэр города.
Молодых тагильчане не только задавали вопросы о городе, но и интересовались распорядком дня главы города.
В завершение встречи Владислав Пинаев вручил благодарственные письма 30 активистам работающей молодежи, руководителям объединений и волонтерам.