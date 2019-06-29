В Сочи приземлился летевший из Екатеринбурга в Грузию самолет
Сегодня, 09:44ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Из-за плохой погоды в Батуми летевший из Екатеринбурга самолет не смог приземлиться и сел в Сочи, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщил пассажир рейса, когда самолет подлетел к Батуми, все увидели сильную грозу. Командир экипажа предупредил пассажиров, что они сядут в Сочи. Так как самолет пересек границу страны, выйти из него никто не мог.
Не знаем, что будет дальше, потому что, говорят, в Батуми потоп, сказал пассажир.
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