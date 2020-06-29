«50 натренированных бойцов»: Собчак предложили помощь в разборках с отцом Сергием
Сегодня, 11:42ОбществоФото: личная страница в Instagram Ксении Собчак
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Ксении Собчак, которая посетила Среднеуральский женский монастырь, где на нее и ее съемочную бригаду напали, предложили «скрутить охрану», а сестру, ударившую телеведущую «поставить на колени». Об этом Ксения Собчак сообщила на своем Telegram-канале «Кровавая барыня».
Сюжеты: Екатеринбург
У меня есть 50 хорошо натренированных бойцов, мы скрутим эту охрану, а сестра, которая вас ударила, будет стоять на коленях, написал мужчина.
Телеведущая ответила, что подобная помощь ей не требуется, а сам Екатеринбург назвала «городом ветхозаветных нравов».
Напомним, ранее Ксения Собчак прибыла в Среднеуральский женский монастырь, чтобы снять программу про отца Сергия. Однако ее ожидал провал, так как между монахами и ее съемочной группой произошел конфликт, в результате которого пострадали два члена ее команды, а также сама Собчак.
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