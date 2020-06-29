«50 натренированных бойцов»: Собчак предложили помощь в разборках с отцом Сергием

У меня есть 50 хорошо натренированных бойцов, мы скрутим эту охрану, а сестра, которая вас ударила, будет стоять на коленях, написал мужчина.

Напомним, ранее Ксения Собчак прибыла в Среднеуральский женский монастырь, чтобы снять программу про отца Сергия. Однако ее ожидал провал, так как между монахами и ее съемочной группой произошел конфликт, в результате которого пострадали два члена ее команды, а также сама Собчак.