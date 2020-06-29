Активисты обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой изучить дело дятловцев

Подписавшие данное обращение просят в случае, если дело не будет признано уголовным, обратиться за содействием к председателю Следственного Комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возбуждения реального уголовного дела.

Стоит отметить, что возбужденное в 1959 году уголовное дело, является, по мнению родственников погибших членов группы, «накопительной папкой», которое, как они считают, было открыто лишь формально, то есть для «придания видимости объективного расследования». Более того, закрытое через три месяца после возбуждения дело, не раскрывает причин смерти туристов группы Дятлова.