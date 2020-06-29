Больше 300 тагильчан прошли бесплатное тестирование на антитела к COVID-19
В Нижнем Тагиле стартовало бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. На сегодняшний день его уже прошли 314 человек. Об этом TagilCity.ru рассказал главный санврач города Юрий Бармин.
По его словам, в Свердловской области тестирование на антитела к коронавирусу стартовало 24 июня 2020 года. В нем принимают участие жители региона любого возраста независимо от того, было ими перенесено заболевание или нет.
Анкеты для участия заполнили около 15 тысяч человек. Возраст желающих — от 0 до 92 лет. Для выяснения состояния коллективного иммунитета жителей Свердловской области будет протестировано около 3000 человек разных возрастных категорий. Участники были определены случайной выборкой компьютера, рассказал Юрий Бармин.
Он отметил, что тестирование будет длиться в течение недели. Каждый участник получит результат, который покажет, есть ли у него иммунитет, встречался ли он с данной инфекцией. Информация будет передана по телефону или электронной почте, указанной в анкете.