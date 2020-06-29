Больше 300 тагильчан прошли бесплатное тестирование на антитела к COVID-19

По его словам, в Свердловской области тестирование на антитела к коронавирусу стартовало 24 июня 2020 года. В нем принимают участие жители региона любого возраста независимо от того, было ими перенесено заболевание или нет.

Анкеты для участия заполнили около 15 тысяч человек. Возраст желающих — от 0 до 92 лет. Для выяснения состояния коллективного иммунитета жителей Свердловской области будет протестировано около 3000 человек разных возрастных категорий. Участники были определены случайной выборкой компьютера, рассказал Юрий Бармин.