«Еще одна хорошая новость»: в России анонсировали возобновление работы кинотеатров
С 15 июля будет вообновлена работа кинотеатров, приостановленная из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, пишет «Интерфакс».
Еще одна хорошая новость — с 15 июля открываются кинотеатры. Мы видим, что все организации досуга и отдыха действительно переживают сейчас период такого подъема, возрождения, сказал Чернышенко.
Роспотребнадзором и Минкультом были подготовлены рекомендации. Так, в зале расстояние между зрителями должно быть не меньше метра, а членам семьи разрешать сидеть рядом. Чтобы избежать скопления людей в фойе, между киносеансами рекомендуется делать перерыв в 15 минут. Кроме того, обязательно должна проводиться дезинфекция и обработка помещений, а также проветривание залов.
В конце марта все кинотеатры были закрыты из-за пандемии коронавируса, также как и другие досуговые учреждения. Впоследствии кинотеатры попали в список наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей.