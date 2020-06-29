«Еще одна хорошая новость»: в России анонсировали возобновление работы кинотеатров

Еще одна хорошая новость — с 15 июля открываются кинотеатры. Мы видим, что все организации досуга и отдыха действительно переживают сейчас период такого подъема, возрождения, сказал Чернышенко.

Роспотребнадзором и Минкультом были подготовлены рекомендации. Так, в зале расстояние между зрителями должно быть не меньше метра, а членам семьи разрешать сидеть рядом. Чтобы избежать скопления людей в фойе, между киносеансами рекомендуется делать перерыв в 15 минут. Кроме того, обязательно должна проводиться дезинфекция и обработка помещений, а также проветривание залов.