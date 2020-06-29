Фирма из Нижнего Тагила построит школу на Колыме за 2,4 миллиарда рублей

Сейчас рабочие трудятся над фундаментом.

В данный момент мы занимаемся выносом наружных сетей, устройством котлованов. Идет сборка мобильного бетонного завода. Мы привезем сюда еще один экскаватор. В течение двух недель планируем первый бетон запустить,рассказал заместитель генерального директора компании НТК «Строй-Регион» Виталий Ветров.

Планируется, что школа откроется в 2021 году, хотя контракт на строительство рассчитан до декабря 2022 года.

Договор на строительство школы был заключен с фирмой «Ростеха» «Уральский оптико-механический завод им. Яламова». Изначально стоимость строительства составляла 1,4 миллиарда рублей, но в мае 2020 года она возросла до 2,4 миллиардов. Фирма ООО НТК «Строй-Регион» выступает субподрядчиком. Она зарегистрирована в Нижнем Тагиле.