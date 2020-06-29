Фирма из Нижнего Тагила построит школу на Колыме за 2,4 миллиарда рублей
В поселке Ола Магаданской области началось строительство новой школы. Работы выполняет компания из Нижнего тагила ООО НТК «Строй-Регион», сообщает «Колыма+».
Сейчас рабочие трудятся над фундаментом.
В данный момент мы занимаемся выносом наружных сетей, устройством котлованов. Идет сборка мобильного бетонного завода. Мы привезем сюда еще один экскаватор. В течение двух недель планируем первый бетон запустить,рассказал заместитель генерального директора компании НТК «Строй-Регион» Виталий Ветров.
Планируется, что школа откроется в 2021 году, хотя контракт на строительство рассчитан до декабря 2022 года.
Договор на строительство школы был заключен с фирмой «Ростеха» «Уральский оптико-механический завод им. Яламова». Изначально стоимость строительства составляла 1,4 миллиарда рублей, но в мае 2020 года она возросла до 2,4 миллиардов. Фирма ООО НТК «Строй-Регион» выступает субподрядчиком. Она зарегистрирована в Нижнем Тагиле.
ООО НТК «Строй-Регион» занимался строительством объектов и на территории Нижнего Тагила. В частности, компания выиграла тендер на ремонт стадиона «Спутник» в 2020 году. Стоимость работ составляет 14,4 миллиона рублей. Кроме того, в прошлом году фирма занималась реконструкцией Пионерского сквера. Более того, еще во времена, когда мэром Нижнего Тагила был Сергей Носов, ныне губернатор Магаданской области, ООО НТК «Строй-регион» также заключало немало контактов. В частности, фирма занималась ремонтами в школах, городской станции юных техников, горно-металлургической школы и детских садов.