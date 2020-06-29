Инспекторы ПДН в Нижнем Тагиле не сочли нарушением прогулку ребенка по крыше банка
Инспекторы ПДН провели проверку в отношении семьи, чей ребенок гулял по крыше банка, здание которого прилегает к многоквартирному дому на Уральском проспекте. По результатам проверки нарушений не выявлено, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Как пояснила сотрудникам полиции мать мальчика, из окна на крышу банка выпала москитная сетка, и ребенок выбежал ее поднять якобы под ее чутким присмотром. После этого она сразу же позвала малыша домой. Кроме того, женщина добавила, что у ее семьи недоброжелательные отношения с соседкой, которая снимала видео.
С мамой мальчика была проведена профилактическая беседа о безопасности детей,отметили в пресс-службе МВД.
В полиции также пояснили, что после проверки видео, снятое соседкой, было удалено из соцсетей. Сама девушка не стала общаться с инспекторами ПДН, которые приходили к ней несколько раз, просто не открыв им двери.
В распоряжении редакции TagilCity.ru остались скриншоты ролика, на которых не видно упавшей москитной сетки, и запечатлен момент, когда ребенок наклоняется через край крыши, как оказалось, «под присмотром матери».