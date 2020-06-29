Инспекторы ПДН в Нижнем Тагиле не сочли нарушением прогулку ребенка по крыше банка

Как пояснила сотрудникам полиции мать мальчика, из окна на крышу банка выпала москитная сетка, и ребенок выбежал ее поднять якобы под ее чутким присмотром. После этого она сразу же позвала малыша домой. Кроме того, женщина добавила, что у ее семьи недоброжелательные отношения с соседкой, которая снимала видео.

С мамой мальчика была проведена профилактическая беседа о безопасности детей,отметили в пресс-службе МВД.

В полиции также пояснили, что после проверки видео, снятое соседкой, было удалено из соцсетей. Сама девушка не стала общаться с инспекторами ПДН, которые приходили к ней несколько раз, просто не открыв им двери.