«Может быть частично ослаблен»: Евгений Куйвашев снова продлил режим самоизоляции

Он отметил, что ситуация с коронавирусом находится под контролем, а также что для некоторых организаций режим может быть ослаблен.

… Ситуация с коронавирусом контролируемая, система здравоохранения работает стабильно и в зависимости от эпидобстановки особый режим для некоторых организаций может быть частично ослаблен до конца недели,написал Евгений Куйвашев.

Указ Фото: личная страница Instagram Евгения Куйвашева