«Может быть частично ослаблен»: Евгений Куйвашев снова продлил режим самоизоляции
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram снова заявил о продлении режима самоизоляции до 6 июля.
Он отметил, что ситуация с коронавирусом находится под контролем, а также что для некоторых организаций режим может быть ослаблен.
… Ситуация с коронавирусом контролируемая, система здравоохранения работает стабильно и в зависимости от эпидобстановки особый режим для некоторых организаций может быть частично ослаблен до конца недели,написал Евгений Куйвашев.
Напомним, в конце прошлой недели губернатор частично ослабил ограничения. Он разрешил работать магазинам с отдельным входом с площадью до 800 квадратных метров, автошколам, библиотекам. Однако третий день подряд в регионе наблюдается рост заболеваемости. За сутки регистрируется больше 200 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии на данный момент составляет больше 12,5 тысяч человек.