Обвиняемый в убийстве внука свердловчанин избежал уголовной ответственности

Он был отправлен на принудительное лечение в медучреждение, где оказывается психиатрическая помощь в условиях стационара. Постановление вступит в силу через 10 дней, если стороны его не обжалуют.

Напомним, в марте 2019 года мужчина нанес несколько ударов ножом своему двухлетнему внуку, который от полученных травм скончался. Это произошло на глаза у еще одного пятилетнего ребенка. После этого дед посадил его и семилетнего брата в машину и увез из дома. Машина была остановлена на трассе инспекторами ДПС. Следствие запросило направить мужчину на принудительное лечение, так как экспертиза показала, что у него на фоне употребления алкоголя развилось психическое расстройство, сопровождающееся галлюцинациями.