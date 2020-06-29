Обвиняемый в убийстве внука свердловчанин избежал уголовной ответственности
Сегодня, 15:54ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Свердловский областной суд освободил 67-летнего свердловчанина, обвиняемого в убийстве двухлетнего внука, от уголовной ответственности, сообщает пресс-служба суда.
Он был отправлен на принудительное лечение в медучреждение, где оказывается психиатрическая помощь в условиях стационара. Постановление вступит в силу через 10 дней, если стороны его не обжалуют.
Напомним, в марте 2019 года мужчина нанес несколько ударов ножом своему двухлетнему внуку, который от полученных травм скончался. Это произошло на глаза у еще одного пятилетнего ребенка. После этого дед посадил его и семилетнего брата в машину и увез из дома. Машина была остановлена на трассе инспекторами ДПС. Следствие запросило направить мужчину на принудительное лечение, так как экспертиза показала, что у него на фоне употребления алкоголя развилось психическое расстройство, сопровождающееся галлюцинациями.
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