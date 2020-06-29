Отделалась штрафом: на Урале из-за уснувшей пьяной матери в пожаре погибли двое детей
В Кировграде 27-летняя женщина уснула в нетрезвом виде и не выключила прибор отопления. В результате возник пожар, в котором из-за отравления угарным газом погибли двое детей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Кировградский городской суд на основании предоставленных обвинением доказательств вынес приговор жительнице поселка Нейво-рудянка. Ее признали виновной в преступлении по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность их соблюдать, повлекшее смерть двух и более лиц).
В ходе разбирательств в суде было установлено, что с февраля 2016 года подсудимая проживала с двумя малолетними детьми и супругом в съемной квартире. Утром 14 сентября 2019 года женщина, находясь в нетрезвом состоянии уснула, не выключив прибор отопления.
Так как обогреватель был близко расположен к сгораемым материалам произошле пожар, в результате которого погибли двое детей. Муж подсудимой был в это время на работе.
Суд освободил женщину от уголовной ответственности, назначив ей штраф в 30 тысяч рублей.
Ранее в Невьянске участковый полиции спас мужчину из пожара. Он увидел задымление, связался с экстренными службами и, надев противогаз, зашел в подъезд. Там он нашел мужчину, который лежал на пороге квартиры и просил помочь. Полицейский вынес его из дома и начал эвакуировать жильцов.