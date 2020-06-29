Отделалась штрафом: на Урале из-за уснувшей пьяной матери в пожаре погибли двое детей

Кировградский городской суд на основании предоставленных обвинением доказательств вынес приговор жительнице поселка Нейво-рудянка. Ее признали виновной в преступлении по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность их соблюдать, повлекшее смерть двух и более лиц).

В ходе разбирательств в суде было установлено, что с февраля 2016 года подсудимая проживала с двумя малолетними детьми и супругом в съемной квартире. Утром 14 сентября 2019 года женщина, находясь в нетрезвом состоянии уснула, не выключив прибор отопления.

Так как обогреватель был близко расположен к сгораемым материалам произошле пожар, в результате которого погибли двое детей. Муж подсудимой был в это время на работе.

Суд освободил женщину от уголовной ответственности, назначив ей штраф в 30 тысяч рублей.