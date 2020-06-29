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#300лет
Отделалась штрафом: на Урале из-за уснувшей пьяной матери в пожаре погибли двое детей
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Конституция 2020
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Отделалась штрафом: на Урале из-за уснувшей пьяной матери в пожаре погибли двое детей

Сегодня, 11:11ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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