Предприниматель из Нижнего Тагила спас свой магазин от демонтажа

Согласно постановлению Арбитражного суда, принадлежащий Ошуеву павильон был включен в схему размещения НТО с 2010 по 2018 годы. После чего администрация Нижнего Тагила утвердила новую схему нестационарных торговых объектов, куда магазин не включили.

Администрацией города принято решение об отказе во включении данного объекта в схему размещения НТО из-за несоответствия объекта установленным требованиям, в том числе требованиям в области безопасности дорожного движения,рассказали TagilCity.ru в пресс-службе мэрии.

Основанием для отказа стало письмо ОГИБДД, в котором сказано, что торговый объект расположен в зоне видимости пересечения дорог. Кроме того, администрация указала, что спорный объект имеет признаки капитального строения и самовольной постройки.

В ходе рассмотрения дела установлено, что в районе вышеуказанного объекта изменена схема движения транспорта. В частности, для безопасности движения транспорта и пешеходов был установлен знак «Движение без остановки запрещено». В результате указанные несоответствия были устранены.