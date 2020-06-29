Руководитель ЦОН Татьяна Мерзлякова опровергла информацию о принуждении к голосованию

Она связалась с руководителями некоторых предприятий. Информация о том, что работодатели требуют подтверждающие документы с избирательных участков или принудительно направляют на голосование не нашла подтверждения.

Направления выдаются для разведения потоков и соблюдения мер противоэпидемической безопасности, в самих направлениях нет ничего плохого. Если же конкретные факты давления на работников (например, угрозы увольнения) подтвердятся, ответственность грозит работодателю, отметила Татьяна Мерзлякова.