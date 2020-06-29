Руководитель ЦОН Татьяна Мерзлякова опровергла информацию о принуждении к голосованию
Руководитель Центра общественного наблюдения Свердловской области Татьяна Мерзлякова опровергла информацию о том, что руководители некоторых предприятий принудительно направляют своих сотрудников на голосование по Конституции, сообщается в Telegram-канале центра.
Она связалась с руководителями некоторых предприятий. Информация о том, что работодатели требуют подтверждающие документы с избирательных участков или принудительно направляют на голосование не нашла подтверждения.
Направления выдаются для разведения потоков и соблюдения мер противоэпидемической безопасности, в самих направлениях нет ничего плохого. Если же конкретные факты давления на работников (например, угрозы увольнения) подтвердятся, ответственность грозит работодателю, отметила Татьяна Мерзлякова.
Напомним, 25 июня в Свердловской области стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию. В нем уже приняла участие сама Татьяна Мерзлякова, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.