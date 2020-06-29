Руководителю ООО «Прогресс» Нижнем Тагиле грозит до трех лет за невыплату зарплаты

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в деятельности ООО «Прогресс».

В ходе проверки установлено, что с марта по июнь 2020 года двум сотрудникам не была выплачена зарплата в полном объеме.

Руководителю предприятия было известно об обязанности о выплате зарплаты, но он умышленно этого не делал. При этом возможность выплаты у руководителя имелась.

Общая сумма невыплаченных средств составила больше 72,5 тысяч рублей. Вместе с суммой компенсации за неиспользованный отпуск сумма составила свыше 106 тысяч рублей.

По результатам проверки были выявлены признаки состава преступления по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности, руководителем организации).

Прокуратурой материалы были переданы в следственные органы, которыми было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО «Прогресс». Максимальное наказание по данной статье предполагает штраф от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до трех лет.