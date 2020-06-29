В Екатеринбурге находившаяся три месяца на самоизоляции семья заразилась COVID-19

Где именно семья заразилась, женщина не знает. С самого начала они знали, что коронавирус существует, так как ее мама работает врачом. Кроме аптеки и магазина семья никуда не выходила с 26 марта. Женщина предполагает, что заразилась именно там. Однако, она отметила, что все требования безопасности они соблюдали.

17 июня Галине и ее мужу стало плохо. У них поднялась температура и появилась слабость. На следующий день врач из поликлиники выписал им противовирусные средства. Женщина еще решила пропить антибиотики и витамины. Симптомов не стало через три дня, и супруги подумали, что выздоровели.

Но 22 июня мужу стало плохо, а еще днем позже — Галине. Поднялась температура до 38,5. Начался кашель и болела спина. У мужа также пропало обоняние и вкус.

25 июня семья была доставлена в центр компьютерной томографии, где им взяли мазки на коронавирус, общий анализ крови и сделали КТ.

27 июня им позвонили и сообщили, что коронавирус подтвержден, а потому надо сидеть дома. Женщина рассказывает, что болезнь протекает в легкой форме, но болит спина и держится температура.