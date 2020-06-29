В Екатеринбурге находившаяся три месяца на самоизоляции семья заразилась COVID-19
Жительница Екатеринбурга Галина и ее супруг заразились коронавирусом, находясь на самоизоляции. При этом, они находились дома с конца марта, но инфекция все равно не обошла из стороной, сообщает E1.
Где именно семья заразилась, женщина не знает. С самого начала они знали, что коронавирус существует, так как ее мама работает врачом. Кроме аптеки и магазина семья никуда не выходила с 26 марта. Женщина предполагает, что заразилась именно там. Однако, она отметила, что все требования безопасности они соблюдали.
17 июня Галине и ее мужу стало плохо. У них поднялась температура и появилась слабость. На следующий день врач из поликлиники выписал им противовирусные средства. Женщина еще решила пропить антибиотики и витамины. Симптомов не стало через три дня, и супруги подумали, что выздоровели.
Но 22 июня мужу стало плохо, а еще днем позже — Галине. Поднялась температура до 38,5. Начался кашель и болела спина. У мужа также пропало обоняние и вкус.
25 июня семья была доставлена в центр компьютерной томографии, где им взяли мазки на коронавирус, общий анализ крови и сделали КТ.
27 июня им позвонили и сообщили, что коронавирус подтвержден, а потому надо сидеть дома. Женщина рассказывает, что болезнь протекает в легкой форме, но болит спина и держится температура.
Накануне стало известно, что система скорой помощи в Екатеринбурге испытывает перегрузку. Кроме того, мест в больницах города нет и пациентов направляют в близлежащие города.