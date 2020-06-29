В Нижнем Тагиле автомойка обратится в полицию из-за кражи цветов пассажиром такси

Инцидент произошел 24 июня в 1.00. Водитель и пассажир Яндекс.Такси остановились почистить автомобиль на МСО «Лейка» и выкопали цветы.

Происшествие было зафиксировано на камеры наблюдения. На видео, водитель выходит из авто и достает из багажника лопату. Затем он ее передает пассажиру, и пока он чистит машину, последний выкапывает цветы. После этого они складывают все похищенное в авто и уезжают.

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Цветы каждый год высаживает коллектив автомойки. Предлагаем воришкам в течении 2 дней высадить новые цветы. А если без шуток, то в субботу, если не высадите цветы, будет написано заявление в полицию и Яндекс.Такси. На фото «до» и «после» кражи, рассказал TagilCity.ru Илья.

Он также отметил, что сегодня, 29 июня, заявление будет подано в полицию управляющим автомойки. Кроме того, руководство такси не идет на контакт и покрывает водителя.