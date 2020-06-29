В Нижнем Тагиле больше трех тысяч человек проголосовали по Конституции на дому

Больше всего голосовавших на дому проживает в Ленинском районе. Там этим способом воспользовались 1433 человека. На втором месте оказался Тагилстроевский район. Здесь на дому проголосовали 874 избирателя. А в Дзержинском районе таким методом участие в голосовании приняли 717 горожан.