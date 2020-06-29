В Нижнем Тагиле больше трех тысяч человек проголосовали по Конституции на дому
Сегодня, 16:41ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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За первые четыре дня голосования по поправкам в Конституцию, больше трех тысяч жителей Нижнего Тагила приняли в нем участие не выходя из дома, сообщает ИА «Все Новости».
Сюжеты: Конституция 2020, Нижний Тагил
Об этом рассказала председатель нижнетагильского избиркома Лидия Брызгалова.
На участках проголосовали 54,5 тысячи жителей города.
Больше всего голосовавших на дому проживает в Ленинском районе. Там этим способом воспользовались 1433 человека. На втором месте оказался Тагилстроевский район. Здесь на дому проголосовали 874 избирателя. А в Дзержинском районе таким методом участие в голосовании приняли 717 горожан.
Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня и продлится до 1 июля включительно. В этом году каждый может подать заявление на голосование из дома.
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