В Полевском чиновника наказали за гибель пенсионерки из-за упавшей ветки тополя

Прокуратура Полевского провела проверку информации о травмировании женщины после падения на нее ветки дерева.

Установлено, что 25 мая 2020 года оперативные службы получили сообщение от фельдшера центральной городской больницы о том, что к ним в приемный покой поступила пациентка с тяжелой травмой головы.

Вечером, 25 мая, около дома на нее упала ветка тополя. В результате женщина скончалась от полученной травмы.

По данному факту органом предварительного расследования возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Кроме того, проверка показала, что дерево, с которого оборвалась ветка, находится на территории общего пользования и государственная собственность на ней не разграничена.

Сотрудник администрации Полевского своевременно не провел осмотр территории и не обеспечил своевременное выявление аварийного состояния зеленых насаждений, а также угрозы жизни и здоровью граждан. Так он не осуществил действия по своевременной обрезке кроны деревьев. В связи с этим ему было вынесено представление об устранении нарушений.

В результате тополя были спилены, а должностное лицо — привлечено к ответственности. Кроме того, семье погибшей оказана материальная помощь.