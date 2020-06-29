В Полевском чиновника наказали за гибель пенсионерки из-за упавшей ветки тополя
В Полевском сотрудника администрации привлекли к ответственности из-за упавшей на пенсионерку ветки тополя во время урагана, в результате чего женщина скончалась, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура Полевского провела проверку информации о травмировании женщины после падения на нее ветки дерева.
Установлено, что 25 мая 2020 года оперативные службы получили сообщение от фельдшера центральной городской больницы о том, что к ним в приемный покой поступила пациентка с тяжелой травмой головы.
Вечером, 25 мая, около дома на нее упала ветка тополя. В результате женщина скончалась от полученной травмы.
По данному факту органом предварительного расследования возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).
Кроме того, проверка показала, что дерево, с которого оборвалась ветка, находится на территории общего пользования и государственная собственность на ней не разграничена.
Сотрудник администрации Полевского своевременно не провел осмотр территории и не обеспечил своевременное выявление аварийного состояния зеленых насаждений, а также угрозы жизни и здоровью граждан. Так он не осуществил действия по своевременной обрезке кроны деревьев. В связи с этим ему было вынесено представление об устранении нарушений.
В результате тополя были спилены, а должностное лицо — привлечено к ответственности. Кроме того, семье погибшей оказана материальная помощь.
Напомним, 25 мая в Свердловской области прошел ураган, в результате которого погибли четыре человека. По каждому факту были возбуждены уголовные дела.