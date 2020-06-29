В Среднеуральском монастыре ужесточили фейс-контроль после конфликта с Ксенией Собчак

Теперь туда могут пройти только паломники и верующие, которые приезжают, чтобы помолиться. Представитель монастыря Всеволод Могучев утверждает, что это делается с целью, чтобы избежать провокаций, а также оградить жителей монастыря от постороннего вмешательства.

Он объяснил, что людей никто не разгоняет, но журналисты приезжают, пытаются найти искру или организовать скандал.

27 июня монастырь посетила Ксения Собчак. Журналистка хотела встретиться со схиигуменом Сергием. Однако ей этого сделать не удалось. Дорогу ей преградили охранники обители. В результате между ними произошел конфликт, закончившийся потасовкой.