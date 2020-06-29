Власти Екатеринбурга объяснили SMS-рассылки по голосованию по поправкам в Конституцию
Власти Екатеринбурга объяснили, что за смс-сообщения о голосовании приходят жителям города. Об этом сообщается в Telegram-канале центра общественного наблюдения.
Екатеринбуржцы начали получать смс, в которых находится ссылка и предлагается найти адрес участка для голосования по Конституции РФ, а также поддержать город, выиграть квартиру или автомобиль.
Рассылка осуществляется по инициативе администрации города при поддержке властей Свердловской области. При этом операторы рассылают сообщения автоматически и не используют личные данные. Рассылка направляется с целью помочь горожанам найти свои участки и получить информацию обо всех мероприятиях, проводимых в городе в дни общероссийского голосования.
Напомним, досрочное голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня. В голосовании приняли участие губернаторо Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.