Власти Екатеринбурга объяснили SMS-рассылки по голосованию по поправкам в Конституцию

Екатеринбуржцы начали получать смс, в которых находится ссылка и предлагается найти адрес участка для голосования по Конституции РФ, а также поддержать город, выиграть квартиру или автомобиль.

Рассылка осуществляется по инициативе администрации города при поддержке властей Свердловской области. При этом операторы рассылают сообщения автоматически и не используют личные данные. Рассылка направляется с целью помочь горожанам найти свои участки и получить информацию обо всех мероприятиях, проводимых в городе в дни общероссийского голосования.