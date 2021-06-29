Часовня-памятник появится за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле

Часовня-памятник появится за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле
Часовня-памятник появится за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:56ОбществоЕвгения Гаева Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Место под строительство часовни, которая появится в обновленном сквере за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле, окропили святой водой. Сам памятник будет построен в ближайшие годы на средства прихожан.

Часовня-памятник, которая будет построена на месте большого собора — Выйско-Никольской церкви, разрушенной в 60-х годах прошлого века, — будет носить имя Николая Чудотворца.

Это сооружение (прежний собор, — прим.автора) носило не только религиозную и архитектурную ценность, но и историческую. При этой церкви находилась усыпальница рода Демидовых. Сейчас идет подготовка к празднованию 300-летия города и, конечно, такие знаковые места не должны быть забыты. Эта часовня будет носить не столько религиозный характер, сколько памятный, рассказал TagilCity.ru руководитель пресс-службы Тагильской епархии Дмитрий Пронин.

Фото:Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

По его словам, строительство памятного места в честь основателей Нижнего Тагила будет осуществляться на благотворительные средства. В данный момент проводятся проектные работы. Вернее всего, приступить к возведению часовни удастся уже осенью 2021 года.

Напомним, детскую площадку в сквере за дворцом культуры «Юбилейный» начали обустраивать строители в Нижнем Тагиле. Она будет установлена в рамках благоустройства территории.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
памятникобществоНижнетагильская епархияцерковьДК ЮбилейныйНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы