Часовня-памятник появится за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле

Часовня-памятник, которая будет построена на месте большого собора — Выйско-Никольской церкви, разрушенной в 60-х годах прошлого века, — будет носить имя Николая Чудотворца.
Это сооружение (прежний собор, — прим.автора) носило не только религиозную и архитектурную ценность, но и историческую. При этой церкви находилась усыпальница рода Демидовых. Сейчас идет подготовка к празднованию 300-летия города и, конечно, такие знаковые места не должны быть забыты. Эта часовня будет носить не столько религиозный характер, сколько памятный, рассказал TagilCity.ru руководитель пресс-службы Тагильской епархии Дмитрий Пронин.
По его словам, строительство памятного места в честь основателей Нижнего Тагила будет осуществляться на благотворительные средства. В данный момент проводятся проектные работы. Вернее всего, приступить к возведению часовни удастся уже осенью 2021 года.
Напомним, детскую площадку в сквере за дворцом культуры «Юбилейный» начали обустраивать строители в Нижнем Тагиле. Она будет установлена в рамках благоустройства территории.