Часовня-памятник появится за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле

Место под строительство часовни, которая появится в обновленном сквере за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле, окропили святой водой. Сам памятник будет построен в ближайшие годы на средства прихожан.

Часовня-памятник, которая будет построена на месте большого собора — Выйско-Никольской церкви, разрушенной в 60-х годах прошлого века, — будет носить имя Николая Чудотворца. Это сооружение (прежний собор, — прим.автора) носило не только религиозную и архитектурную ценность, но и историческую. При этой церкви находилась усыпальница рода Демидовых. Сейчас идет подготовка к празднованию 300-летия города и, конечно, такие знаковые места не должны быть забыты. Эта часовня будет носить не столько религиозный характер, сколько памятный, рассказал TagilCity.ru руководитель пресс-службы Тагильской епархии Дмитрий Пронин. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила По его словам, строительство памятного места в честь основателей Нижнего Тагила будет осуществляться на благотворительные средства. В данный момент проводятся проектные работы. Вернее всего, приступить к возведению часовни удастся уже осенью 2021 года. Напомним, детскую площадку в сквере за дворцом культуры «Юбилейный» начали обустраивать строители в Нижнем Тагиле. Она будет установлена в рамках благоустройства территории. Детскую площадку обустраивают строители за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле

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