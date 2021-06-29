Дополнительные приюты для безнадзорных животных построят в Свердловской области

Дополнительные приюты для безнадзорных животных построят в Свердловской области
Дополнительные приюты для безнадзорных животных построят в Свердловской области
Сегодня, 12:38ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Дополнительные полномочия предоставили органам местного самоуправления в сфере обращения с бездомными животными депутаты Заксобрания. Закон приняли в трёх чтениях.

Инициатива законопроекта поступила от властей Свердловской области. В список мероприятий, которые необходимо будет выполнять органам местного самоуправления, предложили добавить разработку зданий, строений для того, чтобы использовать их в качестве приютов для животных, у которых нет дома, пишет «Областная газета».

По словам директора департамента ветеринарии Свердловской области Евгения Трушкина, у муниципалитетов появится возможность направлять средства на отлов и содержание бесприютных животных, а также на проектирование приютов. На данный момент уже разработали «дорожную карту» по созданию приютов для бездомных животных до 2026 года. Эта карта включает в себя строительство шести передержек. Приюты появятся в каждом управленческом округе Свердловской области.

Кроме того, Трушкин добавил, что в данном проекте не потребуется дополнительных затрат из бюджета региона. При необходимости у муниципального образования есть возможность отправить в департамент ветеринарии заявку с обоснованием выделения субвенций.

Напомним, в 2021 году в Нижнем Тагиле планируется создание службы отлова и приюта для бродячих собак. Заниматься отловом животных и помещать их в питомник будет специально созданная для этих целей муниципальная служба. Ранее в Нижнем Тагиле отловом и приютом занималась «Служба отлова безнадзорных животных» из Артёмовского.

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