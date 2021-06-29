Дополнительные приюты для безнадзорных животных построят в Свердловской области

По словам директора департамента ветеринарии Свердловской области Евгения Трушкина, у муниципалитетов появится возможность направлять средства на отлов и содержание бесприютных животных, а также на проектирование приютов. На данный момент уже разработали «дорожную карту» по созданию приютов для бездомных животных до 2026 года. Эта карта включает в себя строительство шести передержек. Приюты появятся в каждом управленческом округе Свердловской области.