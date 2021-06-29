ЕР предложила создать единый штаб добровольцев для помощи во время пандемии

“Единая Россия” сообщила о создании единого штаба, который базируется на различных волонтерских организациях. Основной его задачей станет помощь врачам, которые столкнулись с повышенной загрузкой из-за третьей волны коронавируса.

Как сообщает nashgorod.ru, штаб будет состоять из добровольцев партии “Единая Россия”, а также участников таких организаций, как ОНФ, “Мы вместе”, “Волонтеры Победы”, “Волонтеры-медики”. Координировать работу штаба будет “Молодая Гвардия Единой России”. Она же займется выделением наиболее актуальных видов помощи. Например, сейчас это развоз врачей на машинах и работа на горячих линиях. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что партия не останавливала волонтерскую работу и именно сейчас как никогда более актуально привлечение в нее новых участников. Единый штаб состоит из волонтерских организаций всей страны, сейчас в него активно идет набор. Уже более 20 000 откликнулись на призыв участвовать в добровольческой деятельности. Главврач московской “Коммунарки” Денис Проценко назвал волонтерское движение “крепкой стеной, на которую можно опереться в борьбе с коронавирусом”. Сайт “Единой России” сообщает, что первая волонтерская организация партии открылась весной 2020 года в Калуге. Уже через месяц такие центры начали работать во всех субъектах РФ, объединив более 100 000 неравнодушных россиян - студентов, предпринимателей, членов общественных организаций и просто граждан с активной жизненной позицией. В течение пандемии они активно поддерживали тех, кто оказался на самоизоляции, а также работников сферы здравоохранения. Более 200 автомобилей получили от волонтеров больницы, в регионах с наиболее тяжелой обстановкой активисты передавали реанимобили. Кроме того, активисты и депутаты “Единой России” занимались автоволонтерством и обеспечивали врачей наборами продуктов. Руководитель регионального волонтерского центра партии в Свердловской области Дмитрий Жуков сообщил, что взаимодействие между перечисленными организациями уже давно налажено. «По факту мы с начала пандемии уже взаимодействуем с ОНФ, с волонтерами-медиками, МГЕР и другими организациями, которые реально помогали людям с начала прошлого года. Сейчас, в связи с третьей волной пандемии, нагрузка на врачей снова значительно возросла. Количество обращений в наш волонтерский центр также увеличилось. Пока незначительно, но рост есть. И сейчас очень важно нам сплотиться и общими усилиями помочь медикам. Тем более, что ещё в прошлом году наши волонтеры научились проводить маршрутизацию пациентов, работать в call-центрах при больницах, работать автоволонтерами, помогая врачам добраться до адреса вызова или до работы», - рассказал Дмитрий Жуков.

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