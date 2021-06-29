ЕР предложила создать единый штаб добровольцев для помощи во время пандемии

ЕР предложила создать единый штаб добровольцев для помощи во время пандемии
ЕР предложила создать единый штаб добровольцев для помощи во время пандемии
Вчера, 23:30ОбществоФото: ER.RU
“Единая Россия” сообщила о создании единого штаба, который базируется на различных волонтерских организациях. Основной его задачей станет помощь врачам, которые столкнулись с повышенной загрузкой из-за третьей волны коронавируса.

Как сообщает nashgorod.ru, штаб будет состоять из добровольцев партии “Единая Россия”, а также участников таких организаций, как ОНФ, “Мы вместе”, “Волонтеры Победы”, “Волонтеры-медики”. Координировать работу штаба будет “Молодая Гвардия Единой России”. Она же займется выделением наиболее актуальных видов помощи. Например, сейчас это развоз врачей на машинах и работа на горячих линиях.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что партия не останавливала волонтерскую работу и именно сейчас как никогда более актуально привлечение в нее новых участников. Единый штаб состоит из волонтерских организаций всей страны, сейчас в него активно идет набор. Уже более 20 000 откликнулись на призыв участвовать в добровольческой деятельности.

Главврач московской “Коммунарки” Денис Проценко назвал волонтерское движение “крепкой стеной, на которую можно опереться в борьбе с коронавирусом”.

Сайт “Единой России” сообщает, что первая волонтерская организация партии открылась весной 2020 года в Калуге. Уже через месяц такие центры начали работать во всех субъектах РФ, объединив более 100 000 неравнодушных россиян - студентов, предпринимателей, членов общественных организаций и просто граждан с активной жизненной позицией. В течение пандемии они активно поддерживали тех, кто оказался на самоизоляции, а также работников сферы здравоохранения. Более 200 автомобилей получили от волонтеров больницы, в регионах с наиболее тяжелой обстановкой активисты передавали реанимобили. Кроме того, активисты и депутаты “Единой России” занимались автоволонтерством и обеспечивали врачей наборами продуктов.

Руководитель регионального волонтерского центра партии в Свердловской области Дмитрий Жуков сообщил, что взаимодействие между перечисленными организациями уже давно налажено.

«По факту мы с начала пандемии уже взаимодействуем с ОНФ, с волонтерами-медиками, МГЕР и другими организациями, которые реально помогали людям с начала прошлого года. Сейчас, в связи с третьей волной пандемии, нагрузка на врачей снова значительно возросла. Количество обращений в наш волонтерский центр также увеличилось. Пока незначительно, но рост есть. И сейчас очень важно нам сплотиться и общими усилиями помочь медикам. Тем более, что ещё в прошлом году наши волонтеры научились проводить маршрутизацию пациентов, работать в call-центрах при больницах, работать автоволонтерами, помогая врачам добраться до адреса вызова или до работы», - рассказал Дмитрий Жуков.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы